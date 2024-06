A forma correta de colocar a sacolinha no cesto de lixo: muita gente erra

Embora pareça banal, fazer dessa forma economiza tempo e aumenta praticidade

Ruan Monyel - 09 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@vilmamariadasilva37)

Com a infinidade de afazeres domésticos diários, a simples tarefa de colocar uma sacolinha no cesto de lixo parece banal e acaba sendo negligenciada.

Mas surpreendentemente, muitas pessoas acabam cometendo erros durante a troca do saco plástico, e com isso, perdem um precioso tempo.

Essa tal maneira correta de forrar a lixeira, embora pareça besteira, influencia na rapidez da execução das atividades diárias. Ficou curioso? Leia até o fim e veja como fazer.

Mesmo sendo uma atividade cotidiana para muita gente, trocar o saquinho da lixeira também esconde truques que agilizam esse processo.

Além de economizar tempo, essa dica diminui o tempo de contato com o objeto que é repleto de germes e bactérias.

O truque, compartilhado através de um perfil no Instagram (@vilmamariadasilva37), mostra a melhor maneira de colocar a sacolinha no cesto.

Na publicação, muitos internautas questionam a técnica, argumentando que a sacola está do mesmo jeito ao final do vídeo, porém, o truque é a forma como o saquinho é colocado na lixeira.

A maioria das pessoas tende a colocar a sacola plásticas dentro do cesto e puxar as abas para fora, prendendo aos poucos ao redor da lixeira, o que pode levar alguns minutos e intensifica o contato com objeto.

Mas, ao invés de fazer isso, tente “vestir” o cesto com a sacolinha, então, empurrá-la para dentro do recipiente, diminuindo o contato e o tempo de execução da tarefa.

Parece óbvio, mas muita gente nunca pensou nessa solução prática. Veja o vídeo:

