Aromatizador caseiro para casa ficar sempre cheirosa: aprenda você mesmo a fazer

Apenas 3 ingredientes são necessários para deixar deixar o seu lar sempre perfumado

Ruan Monyel - 04 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@talitamorais1005)

Um dos maiores prazeres da vida adulta é ter a casa sempre arrumada e cheirosa, mas com a correria do dia a dia, nem sempre é possível. Porém, um aromatizador caseiro pode ser a solução.

Mesmo com inúmeras opções de produtos no mercado, o alto preço ainda é uma realidade. Mas uma misturinha simples e barata vai manter o seu lar sempre aromatizado.

Apenas três ingredientes são necessários para fazer essa receitinha que rende muito, além de ser extremamente cheirosa.

Muitas vezes, a rotina atrapalha nos afazeres domésticos. Afinal, além de muito esforço, eles exigem tempo.

Porém, uma simples mistura pode te ajudar a manter a casa sempre perfumada, gastando pouco e sem nenhum tipo de esforço físico.

A receitinha desse aromatizador caseiro, publicada através do perfil no Instagram (@talitamorais1005), é fácil de fazer e promete um resultado surpreendente.

Você só vai precisar de: 50ml de amaciante concentrado, 100ml de álcool e 200ml de água. Simples demais, não é mesmo?

Agora, em um borrifador, coloque todos os ingredientes e misture até que eles estejam completamente dissolvidos.

Prontinho! É só borrifar nos móveis e em lugares estratégicos da casa. Assim, os cômodos estarão sempre cheirosos e aconchegantes.

Por fim, tenha cuidado com eletrodomésticos, pois o contato direto do aromatizador caseiro com o equipamento pode danificá-lo. Confira o vídeo:

