Esta é a maneira de reduzir o consumo da máquina de lavar em até 50% (poucos sabem)

Há uma forma de programar o equipamento para poupar mais na sua conta de luz

Anna Júlia Steckelberg - 02 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Com toda certeza, a máquina de lavar é um dos aparelhos mais usados pelo mundo inteiro.

Sem precisar de muito esforço, basta que coloquemos as roupas dentro do tambor, depois programar o ciclo de lavagem, adicionar os produtos de limpeza e – como em um passe de mágica – ela começa a trabalhar.

Daí, em alguns minutos ou horas, voia: roupa limpinha e pronta para ser usada de novo.

Se formos pensarmos em como esse processo era feito antigamente, chega nos dar um desânimo de ter que imaginar em fazer toda essa limpeza de forma manual.

Bom, mas entre essas grandes vantagens da lavadora, há algo ruim nela: o gasto de energia.

Muitas vezes acabamos nos deparando com a conta de luz nas alturas por conta do uso do equipamento. Por isso aqui fica o questionamento: há como fugir disso?

A resposta é sim. E não, você não vai precisar parar de usar a máquina para isso!

Esta é a maneira de reduzir o consumo da máquina de lavar em até 50% (poucos sabem):

Através de muita pesquisa, encontramos na internet um método eficaz para diminuir o consumo energético das máquinas de lavar, colaborando com o meio ambiente e com seus bolsos. Para isso é necessário recorrer a algumas instruções da sua própria lavadora!

Veja!

A primeira coisa é recorrer às lavagens de carga completa de roupas. O que isso quer dizer? Bom, nas máquinas de lavar há certos programas que aproveitam ao máximo a capacidade do aparelho. Isso, conseguem reduz os ciclos extras e a energia.

Outra coisa para economizar energia é fazer as lavagens a frio. Quando acionamos temperaturas altas para a água, acabamos sobrecarregando a máquina e gastando mais energia.

Junto a isso, inclua também lavagens curtas quando ver que é necessário. Por exemplo, peças menos sujas podem ser lavadas em ciclos menores. Isso economiza muita energia.

Por fim, se sua lavadora for daquelas inteligentes, que consegue identificar a quantidade de carga e o ciclo necessário, use essa funcionalidade!

Através desse recurso, seu eletrodoméstico consegue usar menos recursos e evitar o consumo pesado de energia.

