PC avança nas investigações contra treinador de vôlei preso por abusar de crianças em Anápolis

Ainda quando o caso veio a tona e o suspeito preso, o colégio Couto Magalhães, uma das unidades na qual Pedro ministrava aulas, sustentou que ele havia sido desligado do quadro docente e que a instituição estaria disposta a colaborar no que fosse possível com as investigações.

Pedro, que residia em Goiânia, vinha para Anápolis atuar como professor de vôlei e, ao longo de meses, teria cometido os diversos crimes aos quais foi indiciado.

De acordo com Jorge Bezerra, delegado responsável, o investigado seguia um método semelhante para todas as vítimas.

“Ele conquistava a confiança desses adolescentes por ser o técnico do time de vôlei. Uma vez que conquistava a confiança, passava a introduzir alguns atos invasivos na vida deles”, afirmou à reportagem.

Conforme relatado, Pedro teria chegado, inclusive, a mostrar fotos íntimas de um aluno para outro e, nos relatos mais graves, com o pretexto de massagem, apalpado a virilha e as nádegas das alunas. Além disso, ao dar uma carona para uma das vítimas, teria praticado sexo oral no menor.