Prefeitura de Anápolis está totalmente perdida na gestão da saúde

José Fernandes - 02 de fevereiro de 2024

“O piso da enfermagem, incluindo o 13º e o mês de janeiro de 2024, já foi pago. Não tem nada atrasado.”Essa foi a frase que escutei de um profissional de enfermagem ontem (1), na cidade de Corumbá de Goiás.

De imediato lembrei da situação aqui em Anápolis. Desde o final de novembro de 2023, o dinheiro do 13º do complemento está na conta, e nada de repassar aos profissionais, em especial os credenciados que são massacrados sem nenhum direito trabalhista. Para os servidores efetivos, estão alegando que foi pago no salário do dia 31 de janeiro. A conferir.

Muitos não receberam o piso dos últimos dois meses, mesmo o dinheiro já na conta do município . É uma situação inaceitável que afeta trabalhadores que são fundamentais na linha de frente, e que merecem respeito e reconhecimento.

O descaso dessa gestão municipal não apenas desvaloriza esses profissionais, mas também compromete a qualidade dos serviços.

O senhor prefeito disse agora que “um surto de dengue está chegando”, e alerta a população da importância de todos atuarem no combate ao mosquito. Embora a iniciativa seja louvável, não podemos ignorar o contraste entre suas palavras e a realidade. É hora de transformar as palavras em ações concretas, como a valorização dos servidores.

Isso é responsabilidade do EXECUTIVO. Como parte do Poder Legislativo, continuarei fiscalizando, mostrando verdades à população, expondo as mazelas e maldades com a nossa cidade, acionando o Ministério Público (por vezes inerte) e o Judiciário.

Deixem suas sugestões nos comentários. Pode ser útil até para essa péssima administração, que por sinal acompanha com atenção, o conteúdo deste artigo.

Anápolis precisa dos anapolinos.

É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.