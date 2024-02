UniRV anuncia abertura de concurso com mais de 350 vagas e salários de até R$ 7,8 mil

Cargos serão destinados para candidatos de nível fundamental, médio e superior, com jornadas semanais de até 40h

Augusto Araújo - 02 de fevereiro de 2024

Universidade de Rio Verde (UniRV). (Foto: Divulgação)

A Universidade de Rio Verde (UniRV) anunciou a abertura de um concurso público para o preenchimento de 368 vagas, dentre imediatas e cadastro de reserva.

As oportunidades serão destinadas a profissionais com escolaridades de nível fundamental, médio e superior. Confira a relação completa de cargos ao final da matéria.

Os profissionais contratados irão receber salários entre R$ 1.865,96 e R$ 7.854,69, com jornadas de trabalho entre 20h e 40h.

As inscrições terão início no dia 20 de fevereiro, se estendendo até o dia 20 de março. Elas serão feitas por meio do site da UniRV, mediante o pagamento de taxas entre R$ 120 e R$ 280.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para o dia 28 de abril. No entanto, conforme a função escolhida, também será cobrada prova de redação, prova discursiva ou prova de títulos.

Veja a seguir a lista de vagas disponíveis, conforme o grau de escolaridade:

Nível Fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais

Nível Médio

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Laboratório

Nível Superior

Assistente Administrativo

Analista de Planejamento, Gestão e Controle

Procurador Jurídico

Defensor Jurídico

Para mais informações, leia o edital do certame.