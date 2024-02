Baldy promete processar Delcimar após ser associado a esquema no Alfredo Abrahão

Em nota enviada ao Portal 6, presidente da Agehab definiu acusações como levianas e falsas

Gabriella Pinheiro - 03 de fevereiro de 2024

Imagem mostra Alexandre Baldy e Delcimar Fortunato. (Foto: Divulgação/ Reprodução)

Frente às acusações do vereador Delcimar Fortunato (Avante) sobre uma suposta atuação em um esquema no Hospital Alfredo Abrahão e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, o presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Alexandre Baldy, reagiu e prometeu processar o político.

Em nota enviada ao Portal 6, ele refutou as falas afirmando que as alegações proferidas pelo parlamentar, que feriam a idoneidade e moral dele, eram falsas.

Na sequência, Baldy diz que irá acionar a Justiça para que o vereador responda criminalmente, ao que ele define como “acusações levianas”, e civilmente por danos morais.

As denúncias do parlamentar foram feitas por meio de um áudio obtido pela coluna Rápidas do Portal 6 na sexta-feira (02).

Na gravação, Delcimar acusa Alexandre, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP) e o senador Ciro Nogueira (PP) de comandarem as Organizações Sociais (OS’s) João Paulo II (de Pernambuco) e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (de São Paulo).

As instituições são as responsáveis por gerir a UPA Alair Mafra e o Hospital Alfredo Abrahão, respectivamente. Ele também afirma que laranjas estariam sendo utilizadas pelos políticos.

“Na UPA [da Vila Esperança]. Lá é do Ciro Nogueira, uai. Lá é dele, uai. É do Ciro Nogueira, uai. Do [Arthur] Lira. E lá do [Hospital Municipal] Alfredo Abrahão e daquele pessoal do Pernambuco, lá daquele velho careca. Ele é o laranja do [Alexandre] Baldy, aquele velho”, diz o vereador.

De acordo com o vereador, o ex-diretor de Regulação de Anápolis, Danianne Marinho, seria o responsável por comandar o Hospital Alfredo Abrahão,.

Procurados pela Rápidas, Arthur Lira, Ciro Nogueira e Danianne não responderam às acusações do vereador. O espaço segue aberto para manifestação.

Leia a nota na íntegra:

O presidente da Agência Goiana de Habitação, Alexandre Baldy, vem a público refutar as acusações falsas do vereador por Anápolis, Delcimar Fortunato, acerca de sua idoneidade e moral. Baldy acionará o vereador na Justiça para que responda criminalmente pelas acusações levianas e civilmente por danos morais.