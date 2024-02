Delcimar Fortunato revela esquema na UPA e Hospital Alfredo Abrahão

Vereador acusa Alexandre Baldy, Arthur Lira e Ciro Nogueira de controlarem OS's em Anápolis

Pedro Hara - 02 de fevereiro de 2024

Alexandre Baldy, Arthur Lira, Delcimar Fortunato, Ciro Nogueira e Danianne Marinho. (Montagem: Portal 6)

Rápidas teve acesso a um novo áudio atribuído a Delcimar Fortunato (Avante). Nele, o vereador revela um esquema no Hospital Alfredo Abrahão e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança.

Ele acusa Alexandre Baldy (PP), presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Arthur Lira (PP), presidente da Câmara dos Deputados e o senador Ciro Nogueira (PP), presidente nacional do partido, de controlarem as Organizações Sociais (OS’s) João Paulo II (de Pernambuco) e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (de São Paulo).

Em Anápolis, as entidades são as gestoras da UPA Alair Mafra e do Hospital Alfredo Abrahão, respectivamente. Segundo Delcimar, laranjas estariam sendo utilizados pelo trio.

“Na UPA [da Vila Esperança]. Lá é do Ciro Nogueira, uai. Lá é dele, uai. É do Ciro Nogueira, uai. Do [Arthur] Lira. E lá do [Hospital Municipal] Alfredo Abrahão e daquele pessoal do Pernambuco, lá daquele velho careca. Ele é o laranja do [Alexandre] Baldy, aquele velho”, diz o vereador.

Ainda segundo o parlamentar, quem está de fato dando as cartas no Alfredo Abrahão seria Danianne Marinho, ex-diretor de Regulação de Anápolis.

Rápidas entrou em contato com Alexandre Baldy, Arthur Lira, Ciro Nogueira e Danianne Marinho, para que comentassem os áudios, mas não obteve resposta até o momento desta publicação. O espaço segue aberto para manifestação.