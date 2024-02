Nota Fiscal Goiana é alvo de golpistas e Governo de Goiás faz alerta

Criminosos estariam usando estratégias para enganar participantes e pedindo dinheiro em troca de benefício

Augusto Araújo - 03 de fevereiro de 2024

(Foto: Economia)

O Governo de Goiás emitiu um alerta, após surgirem relatos de tentativas de golpe contra vencedores dos sorteios da Nota Fiscal Goiana (NFG).

Conforme a Secretaria da Economia, criminosos estariam utilizando uma estratégia onde entram em contato com os ganhadores e solicitando pagamentos para a liberação do prêmio.

O coordenador do projeto, Leonardo Vieira de Paula, enfatizou que essa cobrança não é realizada dentro do programa, sendo que o único desconto realizado é do valor do imposto de renda, feito na fonte. “O consumidor já recebe o valor líquido”, destacou.

Para fazer a solicitação de resgate de forma segura, o ganhador do sorteio deve entrar no site oficial do NFG, a partir de um login com CPF e senha em uma área restrita.

Além disso, Leonardo destacou que o programa não solicita dados pessoais dos premiados por e-mail ou por telefone, além de não enviarem links por mensagens de celular ou correspondência eletrônica.

Em caso de dúvidas sobre o NFG, os consumidores podem acessar o tópico Fale Conosco no site oficial ou ligar para o telefone (62) 3309-6950.