Pacientes ‘disputam’ espaço com goteiras na UPA da Vila Esperança em Anápolis

Enfermeiras estão mudando macas de lugar para que pessoas acamadas não se molhem com infiltrações no teto do hospital

Augusto Araújo - 03 de fevereiro de 2024

UPA Vila Esperança está com infiltração por onde estaria pingando água nos pacientes. (Montagem: Reprodução)

Um caso chocante veio à tona em Anápolis, após denúncias de que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança estaria com problemas estruturais graves. A situação é tão séria que, quando chove, os pacientes se molham com as goteiras, vindas de infiltrações no teto do hospital.

Ao Portal 6, uma funcionária que trabalha na unidade de saúde, mas pediu para não ser identificada, afirmou que esse cenário caótico virou rotina.

“Molha muito o chão, são várias goteiras. Nos corredores, as enfermeiras precisam mudar as macas dos pacientes de lugar, para não molhar. É um caos mesmo”.

Em um vídeo enviado à reportagem por uma paciente, que também optou pelo sigilo, é possível ver a situação apontada pela trabalhadora.

A filmagem foi feita na madrugada desta sexta-feira (02). Nela, pode-se ver uma área escurecida no teto da UPA, mofada, por onde cai uma goteira.

Quando a câmera abaixa para filmar o chão, ele também está repleto de água. Além disso, há um homem acamado, muito próximo ao ponto da infiltração.

O Portal 6 entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), questionando o que estaria sendo feito para resolver esse problema estrutural na UPA.

No entanto, a pasta não respondeu às tentativas de contato.