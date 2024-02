UFG recebe ameaça de ataque armado: “cansei de ver negros e viados sendo aceitos nas faculdades”

Em conversas no WhatsApp, suspeito chega a afirmar ser um "Deus" e exibe fotos de arma que usaria para cometer o crime

Augusto Araújo - 03 de fevereiro de 2024

Suspeito faz ameaça de ataque armado contra a UFG em chat de WhatsApp. (Montagem: Reprodução)

Uma denúncia macabra assustou a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Goiás (UFG), após uma ameaça de ataque armado à instituição de ensino.

Em imagens capturadas de uma conversa no WhatsApp, um suspeito fala com um colega sobre um possível ataque à universidade.

No diálogo, o suposto autor exibe fotos do que aparenta ser uma espingarda e defere palavras de ódio: “cansei de ver negros e viados sendo aceitos nas faculdades”.

Ele ainda compartilha memes com teor preconceituoso. “Acabe com essa doença! Dê um tiro na cabeça de um homossexual”, diz uma das imagens.

Em resposta, o colega que aparece nas mensagens diz que irá denunciar as ameaças, por ser contra a ideia de “matar inocentes a troco de nada”.

No entanto, o suspeito rebate afirmando ser um “Deus”, com direito a fazer o que quiser por pura vontade própria.

O agressor envia até mesmo uma foto da entrada da universidade, fazendo menções de realizar um ataque contra a instituição.

As ameaças foram enviadas à Polícia Civil (PC), que irá investigar as falas do suposto autor.