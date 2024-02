Filhos são surpreendidos ao descobrirem para quem vai a herança milionária deixada pela mãe

Depois de tanto passar por situações complicadas e também de descaso da família, ela tomou uma atitude inesperada

Magno Oliver - 04 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução)

Um caso de herança e divisão de bens para os filhos viralizou nas redes sociais e deu o que falar entre os seguidores na internet.

Uma mulher moradora de Xangai , na China, resolveu deixar seus três filhos de fora de uma herança avaliada em 2,8 milhões de dólares (2,6 bilhões de pesos chilenos).

Após ficar muito doente, acamada e sem nenhum cuidado dos três filhos, resolveu mudar totalmente o testamento e deixar tudo que tinha apenas para seus cães e gatos.

A mãe milionária, de sobrenome Liu , alterou o texto e pediu que todo dinheiro que ela tinha deveria ser usado para cuidar de seus animais e de seus descendentes, logo após sua morte.

De acordo com o Zonglan News, nos momentos finais de vida, apenas seus cães e gatos estiveram do lado dela, disse a mulher.

Inicialmente, ela queria deixar todo o dinheiro para os animais, no entanto, como isso seria ilegal, resolveu fazer de um jeito diferente e até melhor.

Enquanto estava em vida, alterou no testamento para que uma clínica veterinária cuidasse de seus animais e administrasse toda herança que receberiam.

De acordo com o funcionário da sede do Centro de Registro de Testamentos do país, em Pequim, Chen Kai, ele buscou alternativas para resolver o problema.

“A vontade atual de Liu era unilateral e nós a teríamos aconselhado a nomear uma pessoa em quem ela confiasse para supervisionar a clínica veterinária e garantir que os animais de estimação recebessem cuidados adequados”, disse Chen.

Caso Liu resolvesse mudar de ideia e percebesse que os filhos mudaram o tratamento para com ela, seria possível modificar novamente o testamento final.

Triste por não ter atenção dos 3 que criou, ela resolveu deixar toda fortuna apenas para seus pets de estimação.