Jovem morre e outra fica ferida após grave acidente envolvendo três veículos em Goiás

Caso ocorreu por volta das 19h33 deste sábado (03), envolvendo um caminhão bitrem e dois veículos de passeio

Isabella Valverde - 04 de fevereiro de 2024

Motorista de um dos veículos não resistiu à gravidade dos ferimentos. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um grave acidente de trânsito envolvendo três veículos vitimou um jovem, de 28 anos, identificado pelas iniciais G.A.C, e deixou N.C.V, uma passageira de 24 anos, presa nas ferragens na noite deste sábado (03), na GO-139, km 40, zona rural de Marzagão.

O caso ocorreu por volta das 19h33, quando um caminhão bitrem e dois carros de passeio colidiram.

O Corpo de Bombeiros de Caldas Novas foi rapidamente acionado e ao chegar no local, identificou que as vítimas G.A.C e N.C.V se encontravam presas às ferragens do automóvel.

A primeira era condutor de um dos veículos e já estava sem sinais vitais quando os bombeiros chegaram, enquanto a passageira estava consciente, mas sentindo dores torácicas.

A equipe realizou o desencarceramento e, contando com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), N.C.V foi imobilizada e conduzida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas.

Após o resgate das vítimas, a cena do acidente ficou sob responsabilidade das equipes de segurança e perícia.