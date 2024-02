Obra da Prefeitura deixa moradores de Anápolis ilhados: “eles não querem nem saber”

Ao Portal 6, anapolinos afirmaram estarem sendo privados da única via de acesso, o que impede a chegada de serviços essenciais

Samuel Leão - 05 de fevereiro de 2024

Ruas tomadas por lama no Sítio Chácaras de Recreio Boa Vista. (Foto: Reprodução)

Crateras, pedregulhos, sujeira, barro e lama. Muita lama. Esse é o retrato preocupante que os moradores do Sítio de Recreio Jardim Boa Vista, na região do Recanto do Sol, denunciam estar vivenciando em Anápolis.

Ao Portal 6, uma residente apontou que, ainda em outubro, foi iniciado o processo de pavimentação das ruas Graciano de Artiaga e da Avenida Marudiária, com uma previsão total de 6 meses, de modo que as obras deveriam ficar prontas em abril de 2024.

No entanto, nesse meio tempo, os moradores se veem ilhados – já que as chuvas transformaram o local em um lamaçal de difícil – ou praticamente nenhum – acesso.

“A gente já pediu diversas vezes para fazerem pelo menos uma passagem, mas eles [Prefeitura de Anápolis] não querem nem saber. Toda semana alguém atola, e como a nossa rua é a última do bairro, é o único acesso que a gente tem. De moto e caminhando ficou impossível atravessar”, contou Sandy Vieira, de 23 anos.

A dificuldade de acesso afeta não só o deslocamento dos moradores, mas também impede a chegada de serviços essenciais, como a coleta de lixo e o socorro em emergências.

“Como o caminhão não chega aqui, usávamos a caçamba de um vizinho, mas agora estamos acumulando lixo dentro de casa mesmo. É um setor de chácaras, mas o IPTU e conta de energia são urbanos”, desabafou.

A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Anápolis, com o intuito de colher esclarecimentos e sondar possíveis resoluções para a situação, porém, não houve retorno em tempo hábil. O espaço segue aberto.