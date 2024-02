Primeira sessão ordinária da Câmara em 2024 é marcada pelo silêncio de Delcimar

Vereadores também tiveram embates intensos sobre o enfrentamento a dengue e déficit de vagas em CMEI's

Pedro Hara - 05 de fevereiro de 2024

Plenário da Câmara de Anápolis durante sessão nesta segunda-feira (05). (Foto: Ismael Vieira/Câmara de Anápolis)

As sessões ordinárias foram retomadas nesta segunda-feira (05), na Câmara de Anápolis. Como repercutido anteriormente pela Rápidas, a temperatura seria dada pela presença ou não do vereador Delcimar Fortunato (Avante).

Presente, Delcimar ficou em silêncio durante toda a sessão e recebeu críticas apenas do vereador Policial Federal Suender (PRTB).

Dos citados por ele nos áudios, apenas Fred Caixeta (Avante) e João da Luz (Podemos), subiram na tribuna e negaram ter recebido os valores citados pelo colega em áudios publicados pela Rápidas.

As ações da Prefeitura de Anápolis para combater a proliferação da dengue no município e o déficit de vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) também entraram em pauta com debates intensos entre base e oposição.

As críticas feitas pela oposição nas discussões foram respondidas por Jakson Charles (PSB), líder do prefeito Roberto Naves (Republicanos) na Câmara.