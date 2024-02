Bairros de Anápolis podem ficar sem água nesta quarta (07) e quinta-feira (08); veja lista

Serviços serão realizados pela manhã e tarde, sendo retomado o abastecimento gradualmente pela noite

Augusto Araújo - 06 de fevereiro de 2024

Imagem ilustrativa. (Foto: Reprodução)

A Companhia Saneamento de Goiás (Saneago) divulgou uma lista de bairros em Anápolis que podem ficar sem água nesta quarta (07) e quinta-feira (08).

Isso porque está prevista a limpeza dos reservatórios Ipanema e Cidade Industrial, além de uma manutenção programada em adutora de água tratada do Centro de Reservação Viviam Parque.

Dessa forma, os serviços serão realizados entre as 6h e 18h no primeiro dia, e entre 6h e 14h na data seguinte.

O abastecimento deve ser afetado enquanto as equipes estiverem em atuação. Após o final das manutenções, o fornecimento de água será normalizado ao longo da noite.

Na quarta-feira (07), as atividades irão acontecer na Rua I-22, esquina com Rua I-23, Residencial Ipanema; e na Rua dos Industriários, esquina com Avenida Nacional, no Polocentro.

Com isso, o abastecimento poderá ser afetado nos bairros Viviam Parque, Jibran El Hadj, Residencial Copacabana, Residencial Ipanema, Residencial Morumbi e Residencial Reny Cury.

Já na quinta-feira (08), os serviços serão executados na Rua Manga Rosa, Quadra 03, no Residencial Cidade Industrial. Dessa forma, o fornecimento de água poderá ser afetado apenas no bairro em questão.