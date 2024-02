Bombeiros são acionados para conter incêndio em hotel que abrigava quase 100 pessoas, em Goiânia

Episódio aconteceu durante a madrugada e assustou hóspedes e moradores da região

Samuel Leão - 06 de fevereiro de 2024

Incêndio assusta hóspedes de hotel em Goiânia. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros)

Um grave incêndio, que começou a tomar conta de um hotel, no Setor Oeste, em Goiânia, assustou hóspedes e moradores da região na madrugada desta terça-feira (06). Não houve feridos, mas diversos andares foram afetados.

No momento do incidente, cerca de 98 pessoas estavam nas instalações, distribuídas em cerca de 180 apartamentos. O fogo se alastrou principalmente pelos andares de número 6, 7 e 8.

“Por volta de 04h da manhã, fomos acionados para atender um incêndio na Avenida República do Líbano. Ele foi iniciado no 7º pavimento e havia vítimas que não conseguiam sair devido à quantidade de fumaça no local”, apontou o Tenente Ivalci Junio Martins, do Corpo de Bombeiros.

As equipes rapidamente liberaram a circulação de ar, de modo a dispersar a fumaça, e começaram a retirar todas as pessoas presentes. Foram empenhadas, no total, 10 viaturas e 26 militares na ocorrência.

Assim, o local foi evacuado em segurança, de modo que a área foi rapidamente isolada para a ação dos militares. Na sequência, os hóspedes foram realocados e apenas sete deles precisaram de atendimento por inalar fumaça.

Enquanto as vítimas eram atendidas, os militares combateram as chamas e conseguiram impedir o avanço do incêndio. Uma escada externa, anexa ao caminhão, foi utilizada para acessar os andares pelas janelas.

Apesar do susto, a situação terminou sem nenhum ferido e ninguém precisou ir para unidades de saúde. A administração do hotel atua em conjunto com as autoridades para desvendar qual teria sido a causa do incidente.