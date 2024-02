Com preços acessíveis, Clínica Popular da Saúde oferece uma ampla gama de exames cardiológicos

Garantindo ainda mais comodidade para os goianos, é possível parcelar em até 10 vezes nos cartões

Publieditorial - 06 de fevereiro de 2024

Clínica Popular da Saúde (Foto: Divulgação)

O coração é um órgão muscular de extrema importância, que precisa estar sempre bem cuidado para garantir uma melhor qualidade de vida. No entanto, muitos acabam deixando esses cuidados de lado ao acreditarem que os tratamentos cardiológicos são inacessíveis.

O que poucos sabem é que é sim possível cuidar da saúde, sem prejudicar o bolso durante o processo.

Isso porque a Clínica Popular da Saúde oferece consulta médica em cardiologia, assim como exames cardiológicos com preços populares para que os pacientes sejam bem atendidos.

Dentre os exames ofertados para o cuidado do coração estão: eletrocardiograma, Holter, Mapa, Ecocardiograma e teste ergométrico.

Interessados podem agendar uma consulta ou exames por meio do WhatsApp (62) 99551-1193 ou pelo telefone (62) 3324-8593. A Clínica Popular da Saúde conta com uma unidade no bairro Jundiaí e outra no São Joaquim.