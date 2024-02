Moradora de Anápolis denuncia grande rede de postos e supermercados: “água parada o dia inteiro”

Relato vem em momento em que casos de dengue têm se multiplicando no município

Davi Galvão - 06 de fevereiro de 2024

Registro de água parada no posto Carrefour. (Foto: Flávia Mattos)

Em meio à escalada crescente da dengue em Anápolis, que apenas em 2024 já registrou aproximadamente 2.400 casos confirmados, uma filmagem feita por uma moradora preocupada serviu como denúncia contra uma grande rede de supermercados e postos de combustíveis.

O registro, feito pela fotógrafa Flávia Mattos neste sábado (03), evidenciou o acúmulo de água parada sobre galões e baldes posicionados na área do posto do Carrefour, localizado na Avenida Brasil Norte.

“Aí a gente não entende o porquê de a dengue estar se alastrando aqui em Anápolis”, questionou.

Em entrevista ao Portal 6, ela afirmou ter gravado o vídeo justamente pela indignação diante à passividade da gestão da empresa, diante da situação epidêmica na qual a cidade se encontra.

“A gente com surto de dengue e eles, que são uma empresa de grande porte, deixando o galão aberto ali, para proliferação de mosquitos, com água parada o dia inteiro. Inaceitável”, afirmou.

A reportagem conversou com a equipe de funcionários do local, que informou não haver o acúmulo de água registrado no vídeo e se recusaram a dar prosseguimento ao assunto.

O Portal 6 também tentou contato com a rede Carrefour, mas não obteve retorno em tempo hábil até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.