Após reunião com Roberto, agentes aceitam receber adicional de produtividade no lugar da gratificação

Minuta com detalhes da proposta será elaborada pelo SindSaúde e entregue para o prefeito na próxima semana

Pedro Hara - 07 de fevereiro de 2024

Agentes se reuniram nesta quarta-feira (07) em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde de Goiás (SindSaúde) aceitou a proposta do prefeito Roberto Naves (Republicanos) feita para os Agentes de Combate às Endemias (ACE) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

À Rápidas, Lívia Tavares, que é conselheira municipal de saúde no seguimento dos trabalhadores e representante do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias (Sindacse), informou que a gratificação de 20% foi trocada por um adicional de produtividade que será pago a partir do mês de março e a porcentagem será mantida.

“Só não vai receber quem não produzir”, afirmou Lívia.

Agora o sindicato vai se reunir para elaborar a minuta que será apresentada para Roberto. A previsão é que o documento seja entregue na quarta-feira (14) e posteriormente seja levado à Câmara para discussão e votação.

“O prefeito garantiu que vai manter a gratificação em fevereiro. A partir de março ele vai inserir a produtividade, a minuta será entregue quarta-feira e ele vai mandar para o jurídico”.