“Cadê o prefeito dessa cidade?”, questiona morador ao visitar praça de Anápolis tomada por matagal

Em vídeo enviado ao Portal 6, homem mostra descaso com o espaço de convivência do município: "Não tem como entrar"

Augusto Araújo - 07 de fevereiro de 2024

Morador do bairro Boa Vista, em Anápolis, mostra situação de abandono em praça local. (Montagem: Reprodução)

“O prefeito sumiu”. Essa é a justificativa de um morador do bairro Boa Vista, em Anápolis, para a situação atual da praça da região, que se encontra em uma verdadeira situação de abandono.

Em vídeo enviado ao Portal 6, o homem, que preferiu não ser identificado, mostra que o ambiente, onde antes famílias podiam confraternizar, agora está coberto por um matagal.

“Só mato. Cadê o prefeito dessa cidade, meu Deus, que não vê isso aqui?”, chega a se questionar nas imagens.

O morador filmou também os brinquedos para as crianças, mostrando que estão rodeados pela grama alta, assim como os equipamentos de academia ao ar livre.

Ele chega a ironizar a situação, afirmando que nem os idosos estão indo ao local para fazer ginástica. “Não tem como entrar dentro da mata”, concluiu.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Anápolis, em busca de respostas para o descaso com o espaço público de convivência do Boa Vista.

No entanto, o Poder Público não deu nenhum retorno até o fechamento desta matéria.