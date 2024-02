Corpo é encontrado carbonizado, com as mãos amarradas e boca amordaçada em Anápolis

Vítima, que ainda não foi identificada, foi encontrada pela Polícia Militar em um matagal

Augusto Araújo - 07 de fevereiro de 2024

Corpo foi encontrado dentro de carro carbonizado, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) de Anápolis está investigando um caso enigmático, após um corpo ser encontrado dentro de um carro carbonizado.

A ocorrência se deu na tarde desta quarta-feira (07), em um matagal próximo ao bairro Monte Sinai.

A vítima, que ainda não foi identificada, foi localizada pela Polícia Militar (PM), que estaria monitorando um outro indivíduo, por meio da tornozeleira eletrônica.

Contudo, ao chegar no local, a equipe se deparou com o carro abandonado, completamente consumido pelas chamas.

No porta-malas estava o corpo, também carbonizado com as mãos amarradas e a boca amordaçada.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado no matagal, para realizar os exames periciais e recolher a vítima.

O suspeito monitorado ainda não foi encontrado pela PM, sendo considerado um foragido pela corporação.