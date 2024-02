Desdém de Rogério Cruz com a Câmara Municipal ajuda prefeito dinamitar chances de disputar reeleição

Durante a abertura dos trabalhos da Casa em 2024, o chefe do Executivo da capital leu um tímido discurso e foi embora pouco tempo depois. A ação pegou mal entre os parlamentares

Pedro Hara - 07 de fevereiro de 2024

Prefeito Rogério Cruz durante abertura dos trabalhos legislativos de 2024 em Goiânia. (Foto: Gustavo Mendes)

Desde que assumiu o mandato, no início de 2020, após a morte de Maguito Vilela, Rogério Cruz (Republicanos) nunca teve uma relação de fato harmônica com a Câmara de Goiânia.

Chegando na reta final do mandato e lutando para viabilizar a candidatura à reeleição, o prefeito não parece disposto a melhorar o trato com o Legislativo.

Prova disso foi a presença protocolar dele na Câmara durante a abertura dos trabalhos da Casa em 2024, onde leu um tímido discurso e foi embora pouco tempo depois. A ação pegou mal entre os parlamentares.

A conturbada relação ainda deve ganhar novos capítulos após informações de que o presidente da Casa, vereador Romário Policarpo (PRD), pode compor com adversários de Rogério. Este era um apoio que o prefeito contava para ganhar sobrevida nos próximos meses e postular de maneira competitiva a candidatura à Prefeitura de Goiânia.

A impressão que fica para agentes e observadores políticos é de que Rogério não chegará com força suficiente nem para ser coadjuvante nas eleições de 2024. Isso se chegar.

Roberto Naves manda comissionados de todas as secretarias a panfletar contra dengue

A partir desta quinta-feira (08), uma vez por semana, servidores comissionados da Prefeitura de Anápolis deixarão seus postos de trabalho para fazer entrega de panfletos de porta em porta nas casas de toda a cidade.

A ação determinada pelo prefeito Roberto Naves (Republicanos) irritou parte dos quadros de funcionários, que não receberão nenhum tipo de proteção em um contexto de crescimento de casos da covid e dengue. Ironicamente, o material impresso é de orientação para os moradores se protegerem contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

A lógica questionada pela fonte que procurou a Rápidas é que para mostrar para população que a gestão está preocupada com o cidadão, o prefeito expõe os servidores jogando-os no abatedouro como gado. A promessa é levar a situação ao conhecimento do Ministério Público.

MPGO dá aval para Prefeitura de Goiânia solicitar empréstimo milionário

O Ministério Público de Goiás (MPGO) arquivou, nesta quarta-feira (07), a denúncia de irregularidades na contratação do empréstimo de R$ 710 milhões da Prefeitura de Goiânia.

A justificativa foi de que a “operação de crédito pretendida pelo Município, no valor de R$ 710 milhões, atende aos requisitos estabelecidos na Constituição”.

Depois de Maceió, vereadores de Anápolis especulam presença de colegas nos próximos eventos

Após vereadores de Anápolis marcarem presença em Maceió, no evento organizado pela União dos Vereadores do Brasil (UVB), a pergunta que corre nos corredores da Câmara é se eles estarão presentes nos próximos eventos.

A entidade já divulgou no site diversos eventos durante o ano, em cidades como Natal (RN), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS).

Matheus Ramos está de saída do PSDB para disputar Prefeitura de Alexânia

Vice-prefeito de Alexânia e pré-candidato à prefeitura nestas eleições, Matheus Ramos está de saída do PSDB.

Rápidas apurou que Matheus está a caminho do União Brasil (UB). O convite foi feito pela primeira-dama Gracinha Caiado.

Nota 10

Para Secretaria Executiva de Mobilidade (SMTA) de Aparecida de Goiânia, que está instalando sinalização semafórica em locais da cidade para diminuir os acidentes e inibir motoristas infratores.

Nota Zero

Para o aplicativo Deputados Aqui, da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), que está transmitindo algumas partidas do Campeonato Goiano de maneira exclusiva.

Não são poucas as reclamações de torcedores das equipes envolvidas na transmissão sobre a péssima experiência usando o app para assistir aos jogos.