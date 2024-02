Moradores denunciam descaso da Prefeitura com cemitérios de Anápolis: “desrespeito com os que partiram”

Até mesmo o ato de enterrar os falecidos estaria sendo dificultado pela situação atual dos locais

Davi Galvão - 07 de fevereiro de 2024

Cemitério São Miguel, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Mensalmente, em uma rotina já sagrada, Helenita Costa Moraes, anapolina de 65 anos, limpa e zela pelo túmulo da mãe, localizado no cemitério São Miguel, setor Central de Anápolis.

Porém, em entrevista ao Portal 6, ela conta que teve de deixar o local com bastante tristeza e peso no coração no último sábado (03), após constatar que, por mais um mês consecutivo, o espaço estava sendo vítima de um “completo descaso por parte do Poder Público”.

“O mato estava enorme já, quase não dando para ver os túmulos. Minha mãe faleceu e, desde então, eu cuido do lugarzinho dela, limpo, deixo bonitinho. É muito triste ver que a situação de lá, tá ficando quase impossível de ir”, contou, angustiada.

Conforme relatou, além do mato alto, o local também está repleto de baratas, ratos e até mesmo escorpiões, que se escondem no meio ao entulho e vegetação.

“É sempre assim, não é nenhuma novidade. Bonitinho e arrumado só fica mesmo quando a Prefeitura precisa arrumar no Dia dos Finados, mas tirando isso fica esse descaso todo”, desabafou.

Um dos funcionários do local, que preferiu permanecer no anonimato, confirmou toda a situação e, à reportagem, disse que até mesmo os preparativos para se enterrar os falecidos vinha sendo prejudicado, diante da desordem do local.

Muito longe de representar um caso isolado, o outro cemitério em Anápolis sob os cuidados da administração municipal, o Cemitério Park, localizado na Vila Mariana, também foi alvo de reclamações por parte da população.

Januário dos Santos, anapolino de 43 anos, enterrou familiares e amigos no local e o visita frequentemente a fim de prestar as devidas homenagens.

Recentemente, teve de sepultar a avó e contou que ficou em choque com o estado do cemitério.

“O mato alto e a falta de condições adequadas não apenas dificultam o trabalho dos funcionários, mas também desrespeitam a memória dos entes queridos ali sepultados”, afirmou.

“A ausência de investimentos em infraestrutura e equipamentos torna o trabalho ainda mais desafiador, prejudicando a qualidade dos serviços prestados e a conservação do local de descanso dos falecidos”, finalizou.

O Portal 6 buscou contato com a Prefeitura, para saber mais sobre o atual cenário dos cemitérios sob responsabilidade da gestão municipal, assim como uma possível previsão de manutenção. Porém, nenhum retorno foi dado.