Avenidas importantes em Goiânia sofrerão bloqueios nas vésperas do Carnaval

Interdições serão executadas para realização de melhorias no asfalto e durarão por cerca de três dias

Thiago Alonso - 08 de fevereiro de 2024

Trânsito em Goiânia. (Foto: Secom)

A Prefeitura de Goiânia anunciou a interdição de vias importantes da capital para a realização de melhorias no asfalto.

Os trechos sofrerão bloqueios já a partir desta quinta-feira (08), às vésperas do Carnaval, e vão durar por aproximadamente três dias.

Com isso, a Avenida São Clemente, no Setor São José, sofrerá paralisação parcial, no trecho entre a Avenida Leste-Oeste e a Avenida Anhanguera, pelo período noturno.

Também pela noite, a Avenida 24 de Outubro, Setor Campinas, sofrerá interdição de apenas parte da pista, no trecho entre as avenidas Anhanguera e Independência.

Já pelo período diurno, haverá interdição parcial nos seguintes pontos:

Avenida Domiciano Peixoto, Setor Vila Boa, entre a Alameda Santa Rita e a Rua Navarra.

Avenida Center, Residencial Center Ville, entre a Rua CV-24 e a Rua 20-B

Avenida das Espatódias, Parque das Laranjeiras, entre a Alameda do Contorno e a Rua Araxá

Avenida Americano do Brasil, Vila Pedroso, entre a Rua Luiz do Couto e a Rua São José

Por sua vez, serão totalmente bloqueados trechos da Rua Sevilha, no Residencial Barcelona, entre as avenida Center e União; e a Rua A-17, no Residencial da Vitória, entre a Rua A-32 e a Rua A-10.