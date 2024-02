Conheça país onde você pisar em dois continentes simultaneamente e não exige visto para entrar

Local se encontra na Europa e encanta com paisagens geladas e um terreno com rocha vulcânicas ativas

Thiago Alonso - 08 de fevereiro de 2024

Reykjavik, a capital da Islândia. (Foto: Getty Images/iStockphoto)

Imagine estar em um local onde, ao dar um passo, você pode pisar em dois continentes simultaneamente, tendo assim uma experiência única.

Esta é a Islândia, país situado na Europa, que possui menos de 400 mil habitantes, número inferior à população de Aparecida de Goiânia, segunda maior cidade de Goiás.

No entanto, viajar para essa deslumbrante ilha no norte europeu, pode ser mais fácil do que aparenta, ainda mais se você for brasileiro.

Isso porque o local faz parte do Espaço Schengen, que é um acordo entre diversos países do mundo, onde não é preciso nenhum visto para ultrapassar fronteiras. E o Brasil está dentro dessa lista.

Dessa forma, quem tem um passaporte brasileiro pode entrar na Islândia, ou em qualquer outro país do bloco, sem ter que tirar a documentação com antecedência, por um prazo de 90 dias.

Viagem por dois continentes

Um dos maiores atrativos da Islândia é a surpreendente experiência de conhecer a divisão de duas placas tectônicas.

A Silfra, como é chamada, é uma fenda formada no limite entre as placas da América do Norte e da Eurásia, localizada no sudeste da ilha.

Para visitar o local, é preciso fazer um mergulho, onde você pode literalmente tocar os dois continentes ao mesmo tempo.

Um país gelado

A Islândia, ou em inglês Iceland (Terra do Gelo, em tradução para o português), não tem esse nome por acaso.

Segundo conta a lenda, a ilha teria recebido essa nomenclatura por volta do século IX, com a chegada de vikings a região. Eles teriam olhado de um ponto muito alto e visto muitos icebergs na região.

Os terrenos da Islândia também possuem um substrato de rocha vulcânica, além de alguns pequenos vulcões ativos, que deixam a terra quente, em equilíbrio com as paisagens geladas.