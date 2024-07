Conheça cidade goiana que é pouco falada, mas quem visita nunca mais consegue esquecer

Município está localizado a 334 km de Goiânia e com pouco mais de 16 mil habitantes esconde um roteiro de turismo de dar inveja

Thiago Alonso - 11 de julho de 2024

Cachoeira em Caiapônia, no Sudoeste de Goiás. (Foto: Captura/Youtube)

Com pouco mais de 16 mil habitantes, Caiapônia, no Sudoeste de Goiás, às vezes pode até passar despercebida no radar dos turistas menos atentos. Mas essa cidadezinha aconchegante esconde um tesouro pouco explorado pelos verdadeiros entusiastas da natureza.

Com diversas cachoeiras e formações rochosas que mais parecem esculturas esculpidas à mão, o município é o destino ideal para quem quer desfrutar um tempo vivendo o melhor que a mãe natureza pode proporcionar.

Já na entrada da localidade, os visitantes se surpreendem com um Morro do Gigante Adormecido, que, não ironicamente (e por isso o nome), tem o formato do rosto de uma pessoa que parece estar saindo de dentro da terra. O ponto mais elevado do cartão-postal, semelhante à “testa” do gigante, alcança os 904 metros de altitude.

Essa característica é apenas uma das diversas encontradas na Formação Aquidauana e representa um elemento do relevo residual, conhecido como morro testemunho, formado pelo recuo da Cuesta do Caiapó, presente em Caiapônia. No mesmo complexo, existem outras geoformações com alturas ainda mais impressionantes, variando de 872 a 1044 metros de altitude.

Esta região é um verdadeiro achado para os fãs dos esportes radicais na natureza. Sejam as tirolesas ou os invejáveis passeios de rapel em meio às cachoeiras, não faltam opções para quem quer se aventurar neste que é um dos principais pontos do turismo em Goiás, mesmo que pouco conhecido.

Também existem praias nos lagos onde ficam as quedas d’água, como a apenas 4 km do centro da cidade, na Cachoeira do Sereno, e 77 km adiante, na Cachoeira de Santa Helena.