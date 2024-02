Goiás confirma duas novas mortes causadas por dengue

Estado chega a 06 falecimentos confirmados em decorrência da doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypt

Augusto Araújo - 08 de fevereiro de 2024

Agente realiza combate a criadouro de mosquito transmissor da dengue. (Foto: Dirceu Portugal/Fotoarena/Folhapress)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou mais duas mortes por dengue em Goiás, nesta quinta-feira (08).

Os óbitos foram registrados em Uruaçu, no Norte do estado, e em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal (DF). Contudo, não foram reveladas mais informações sobre idade e sexo das vítimas.

Com isso, Goiás chegou a 06 falecimentos confirmados em decorrência da doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypt.

Das outras quatro mortes que foram identificadas, duas também foram em Uruaçu – sendo um homem, de 31 anos; e uma adolescente, de 16 anos, que tinha diabetes.

Em Águas Lindas (Entorno do DF), a vítima seria um homem, de 33 anos. Ele era morador do município, mas acabou falecendo em Formosa.

Por fim, também foi registrado o óbito de uma idosa, de 78 anos.