Imagens mostram momento em que homem é esfaqueado por morador de rua, em Goiânia

Vítima ainda tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Gabriella Pinheiro - 13 de julho de 2024

Homem é esfaqueado em rua de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Imagens capturadas por câmera de segurança mostram o exato momento em que um homem, de 43 anos, é brutalmente assassinado com um golpe de faca. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (13), no Residencial Eli Forte, em Goiânia.

O crime foi realizado por volta das 02h, quando o suspeito, que seria um morador de rua, e a vítima estavam na porta de uma distribuidora, que havia acabado de fechar.

Nos registros, o homem aparece conversando com o suposto autor. De repente, o suspeito retira uma faca retira uma faca do bolso de trás da calça e desfere um golpe contra o outro.

A vítima ainda tenta correr para fugir das agressões, mas acaba caindo no chão alguns metros a frente. Dois homens que estavam no local correm e conseguem conter o morador de rua, que perseguia o homem. Ele foge do local em seguida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atestou o óbito. A Polícia Militar (PM) também foi chamada e compareceu na via para isolamento da área.

O suspeito não foi encontrado e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).