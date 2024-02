Gomide ganharia de Major, Márcio Corrêa e Amilton no segundo turno, aponta Paraná Pesquisas/Portal 6

Petista aparece com quantidade de votos estável independente do nome do concorrente apresentado em diferentes cenários

Rafaella Soares - 08 de fevereiro de 2024

Antônio Gomide, deputado estadual. (Foto: Reprodução)

Divulgada nesta quinta-feira (08), a nova rodada da Paraná Pesquisas/Portal 6 aponta que Antônio Gomide, do Partido dos Trabalhadores (PT), seria eleito prefeito de Anápolis em segundo turno contra qualquer outro candidato.

Em um cenário contra Márcio Côrrea (MDB), o petista teria 49,4,% dos votos, enquanto o emedebista receberia o apoio de 34,0% dos eleitores. Outros 10,5% votariam branco ou nulo. Já 6,1% não souberam responder.

Os números também se assemelham em uma disputa direta entre Gomide e Major Vitor Hugo (PL). Neste caso, o postulante do PT aparece com 49,9% e o adversário com 34,4%. Os brancos e nulos ficam em 9,9%; e os que não souberam responder em 5,9%.

A pesquisa também mostra que Antônio Gomide teria 51,0% em um cenário de segundo turno contra Amilton Filho (MDB), que conquistaria 32,4% de votos. Aqueles que votariam nulo ou branco são 10,9%; e 5,8% não responderam.

Contratada pelo Portal 6, a Paraná Pesquisas foi às ruas de Anápolis entre os dias 02 e 07 de fevereiro e ouviu pessoalmente em todas as regiões da cidade um total de 800 eleitores acima de 16 anos.

Essa alta amostragem permite que o índice de confiança do levantamento seja de 95% e a margem de erro 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número GO-00673/2024.