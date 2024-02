Homem recebe mais de R$ 11 mil de forma inesperada e toma decisão sobre o dinheiro

Mesmo sendo ameaçado, ele afirmou se tratar de um milagre e explicou o que fará com o montante: "Deus mandou"

Gabriella Licia - 08 de fevereiro de 2024

Conversa viralizou no Instagram. (Foto: Reprodução/Captura de vídeo)

Um vídeo tem dado o que falar no Instagram após um homem receber R$ 11,2 mil por engano e não querer devolver para o verdadeiro dono da quantia. Os internautas ficaram impressionados com a coragem.

Na gravação de tela, é possível ver a pessoa que cometeu o erro enviando uma mensagem no WhatsApp de Gabriel, explicando o que ocorreu e pedindo para que ele estornasse o montante.

Imediatamente, o rapaz mandou um print da conta bancária contendo R$ 11.206,90 e confirmando ter recebido o dinheiro. “Minha conta estava praticamente zerada”, brincou.

“Ai que bom que você respondeu, achava que não ia devolver. Me faz o Pix de volta aqui no meu número, por favor”, pediu o dono do dinheiro.

Foi neste momento que a história ficou complicada. Isso porque Gabriel informou que só devolveria R$ 9 mil. “Estou precisando muito desse dinheiro. Deus mandou na hora certa”, pontuou.

O autor do Pix errado ficou confuso e questionou as respostas, alegando que o valor seria usado para pagar as próprias contas e que não poderia deixar R$ 2 mil com ele.

“Olha, posso te devolver R$ 10 mil então e ficar com o resto. É justo”, propôs Gabriel. “Justo? Esse dinheiro eu consegui com o meu suor e trabalho duro”, rebateu a outra pessoa.

“Você consegue mais. É só suar mais um pouquinho. Tenho que pagar minha fatura também, né? Estava pensando de onde iria tirar dinheiro para pagar. Aí, Deus mandou. O que Deus me deu, ninguém tira”, continuou insistindo.

O dono do valor afirmou que iria abrir um boletim de ocorrência contra o homem e a conversa foi encerrada.

Os internautas criticaram a atitude de Gabriel. “Muito covarde, se apropriando do que não é seu”, disse uma internauta.

