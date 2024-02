Jovem filma quantidade de carros de luxo que circulam por Goiânia e impressiona internautas

Diversos modelos são retratados no vídeo, como Porche 911, Ferrai 488 e Lamborghini Aventador

Maria Luiza Valeriano - 08 de fevereiro de 2024

Comentários encheram de pessoas afirmando terem visto carros de luxo regularmente (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Goiânia ganhou destaque nas redes sociais depois que uma jovem compartilhou um breve momento de um almoço na capital. Isso porque, no vídeo, ela registra uma quantidade surpreendente de carros de luxo circulando.

Autora do vídeo, Isadora Pires revelou que estava almoçando no restaurante Melt Cozinha de Fogo, no setor Fazenda Santa Cruz, em Goiânia, quando notou que veículos milionários passavam na via com uma grande frequência.

Na publicação, postada no Tik Tok, é mostrado diversos modelos, como o Porsche 911, Ferrai 488, Lamborghini Aventador, Ferrai California, Mercedez AMG GT, entre outros.

Alguns até apareceram mais de uma vez durante a refeição, indicando que há modelos repetidos na capital. O vídeo fez tanto sucesso que acumula mais de 70 mil visualizações.

Nos comentários, moradores reafirmam a ostentação automobilística presente na capital. “Aqui em Goiânia, [Ford] Mustang é um carro popular”, disse um. “Porsche 911 está batida já”, comentou outra.