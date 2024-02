Motociclista é morto após colisão com ônibus da CMTC, em Goiânia

Motorista do transporte coletivo acionou as autoridades e permaneceu no local até a chegada do Corpo de Bombeiros

Davi Galvão - 08 de fevereiro de 2024

Motociclista não resistiu e morreu no local. (Foto: Reprodução)

Um trágico acidente envolvendo um ônibus da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) resultou na morte do motociclista Iram Alves de Abreu, de 59 anos, em Goiânia.

O fato aconteceu na madrugada desta quinta-feira (08), por volta das 05h, quando a vítima e o condutor do veículo de grande porte trafegavam, ambos pela Avenida Frei Fiorello.

A colisão se deu justamente na bifurcação com a rua Levi Batista da Silveira, trecho sinalizado por faixa contínua dupla amarela, onde ultrapassagens são proibidas.

Foi nesse momento no qual o ônibus acabou indo de encontro com a lateral da motocicleta, de modo com que Iram foi jogado ao chão.

O motorista do transporte coletivo teria, então, acionado as autoridades e reportado toda a situação, permanecendo na cena do acidente até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM).

O óbito do motociclista foi constatado ainda no local, com os militares observando que o mesmo não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Além disso, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou o consumo de álcool.

O caso ainda será investigado pela Polícia Civil (PC).