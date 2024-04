Homem que se passou por filho de ex-deputado para arrancar mais de R$ 260 mil de idosas está foragido

Esposa foi cúmplice do crime e também está sendo procurada pelas autoridades

Da Redação - 04 de abril de 2024

Casal foi preso após aplicar golpe em Caldas Novas. (Foto: Divulgação/PC)

Um casal, responsável por aplicar golpes contra, pelo menos, três idosas em Caldas Novas, segue sendo procurado pelas autoridades.

O homem, que afirmava ser filho de um ex-deputado federal e ter influência no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ludibriava as vítimas para conseguir valores, que chegaram na marca de R$ 263 mil.

Tiago Henrique Borges Jacob de Souza dizia que ia ajudar as senhoras no processo de aposentadoria, mas se aproveitava da situação para acumular dinheiro.

A esposa, Daianny Cristina, era cúmplice das ações. Ambos já possuem passagem por tráfico de drogas, associação para o tráfico, estelionato e outros crimes.

O golpista também afirmava ser chefe do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), para enganar novas pessoas.

Nesta terça-feira (02), durante a investigação da Polícia Civil (PC), foi preso um idoso, de 72 anos, que o ajudava o casal a cooptar as vítimas. O caso foi comandado pelo delegado Tiago Ferrão.

“Ele [Tiago] falava que era chefe do Detran, mas não se passava pelo próprio Delegado Waldir [atual responsável pela autarquia]. O deputado tem um filho e ele se passava por ele. Todas essas alegações são mentiras, contadas com o intuito de ganhar a confiança das vítimas e aplicar os golpes”, explicou o investigador, ao Jornal Opção.

Depois de conseguir a confiança das idosas, prometendo ajudas com a aposentadoria, ele as fazia adquirir financiamentos para a compra de veículos, prometendo acertar as parcelas a curto prazo. Contudo, na realidade, vendia os carros e nunca pagava as mulheres.