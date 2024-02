Pai de primeira viagem escolhe nome proibido para o bebê e esposa fica revoltada

"Não posso deixar de me sentir uma idiota, talvez eu esteja sendo muito teimosa?", disse ela em publicação de desabafo

Magno Oliver - 08 de fevereiro de 2024

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Na hora de escolher o nome para os filhos recém-nascidos, muita gente opta por vários caminhos, como homenagens pessoas famosas, alguém da família e por aí vai.

Esse momento é delicado, pode até render brigas e discussões entre o casal para chegarem a um comum acordo: um nome ideal que fique bom para ambos lados.

Recentemente, uma mulher ficou em estado de choque quando o marido sugeriu dar ao bebê o nome de seu querido animal de estimação, que havia falecido quando ainda namoravam. Era uma homenagem à pet peludinha.

De nome Zoe, a gatinha de estimação surgiu na vida do casal quando começaram a namorar. O detalhe, em questão, é que a bichana foi fruto de um presente de uma ex-namorada do companheiro dela.

Ela entrou em recusa do nome exatamente pelo desconforto da situação, não queria o nome escolhido dessa forma para sua criança e resolveu publicar um desabafo no fórum de discussões Reddit.

De acordo com a postagem, o marido, de 27 anos, estava com ela há um ano, e ela estava com aproximadamente 24 semanas de gestação.

O Desabafo

Ela disse: “na minha consulta de 20 semanas, eles perguntaram se queríamos saber o sexo. Queríamos saber para que pudéssemos começar a planejar nomes com antecedência. Acontece que é uma menina! Fiquei muito feliz. No dia seguinte, começamos a conversar sobre nomes e ele disse que já sabia o nome PERFEITO para uma garota – Zoe.”, inicia ela no desabafo.

“É aqui que a questão começa: Zoe é o nome da gata do meu marido que faleceu quando começamos a namorar. Não é só isso, mas a gata foi um presente de uma ex-namorada de quem eles pretendiam cuidar juntos. Eles se separaram, eles tiveram ‘custódia conjunta’ até ela morrer.”, continuou.

“Eu gentilmente disse a ele que eu realmente não quero dar à nossa filha o nome de seu gato morto. Ele me disse para pensar sobre isso – raciocinando que se encaixava em nossos critérios (nomes curtos, à prova de intimidação, fofos, únicos para que ninguém outra pessoa na classe dela terá, mas não tão exclusivo que as pessoas não saibam como pronunciá-lo) e ele considerava a gata Zoe como uma filha para ele. Eu respondi brincando: ‘Então você quer dar ao nosso bebê o nome do seu filho do seu último casamento?'”, indagou a futura mamãe.

Mas, em vez de aceitar bem, ele “não riu” e “em vez disso, ficou na defensiva”, pontuou ela.

Ela continuou: “Eu disse que realmente não gostei da ideia de dar à nossa filha o nome de algo que ele associou ao seu último relacionamento. Ele começou a ficar com os olhos marejados, provavelmente porque estava pensando em seu animal de estimação morto”.

“Ele então respondeu: ‘Tudo bem, é o seu bebê. Dê o nome que você quiser’.

Ela explicou que, desde então, sugere nomes que vê em outros lugares, e toda vez ele responde: “Não me importo. Faça o que quiser”.

“Não posso deixar de me sentir uma idiota, talvez eu esteja sendo muito teimosa? Gosto do nome Zoe, só que não acho que seria incapaz de superar a história por trás dele. Eu sou a idiota?”, perguntou a mulher no fórum online.

Confira a publicação no Reddit: