6 utilidades da pasta de dente que vão surpreender até os dentistas

Esse gelzinho mágico vai muito além de limpar, deixar um sabor gostoso na boca e proteger os dentes

Magno Oliver - 09 de fevereiro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Dadasemijoias)

A pasta de dente é uma substância muito comum e popular utilizada para limpar os dentes e a boca durante a escovação.

É composta por ingredientes como abrasivos, detergentes, fluoretos e aromatizantes, que ajudam a remover a placa bacteriana e prevenir problemas como cáries e gengivite.

Muita gente não faz ideia, mas ela possui utilidades que vão muito além do que higienizar e proteger a nossa arcada dentária.

1. Remoção de manchas em superfícies

A pasta de dente pode ser usada para remover manchas em superfícies como sapatos de couro, prata, eletrodomésticos, entre outros. Assim, o abrasivo suave na pasta ajuda a levantar sujeiras e manchas, deixando a superfície mais limpa.

2. Limpeza de joias

Ao aplicar um pouco da substância em joias de metal, como ouro ou prata, por exemplo, e esfregar suavemente com uma escova de dente macia, é possível remover manchas e devolver o brilho às peças.

3. Alívio de picadas de insetos

Ela também pode atuar como uma espécie de ‘pomada’ no auxílio para reduzir a coceira e inflamação em caso de picadas de insetos. Acontece que seus ingredientes refrescantes e anti-inflamatórios ajudam a acalmar a pele irritada.

4. Limpeza de tela de celular

Uma pequena quantidade de pasta aplicada em uma tela de celular ou tablet e esfregada com um pano macio pode ajudar a remover manchas e sujeiras. Assim, você consegue deixar a tela mais limpa e brilhante.

5. Prevenção de embaçamento em lente de óculos

Aplicar uma fina camada em lentes de óculos, limpar com um pano macio e enxaguar pode ajudar a prevenir o embaçamento temporário. Desse modo, acaba se criando uma camada protetora que impede o acúmulo de vapor e outros tipos de sujeiras.

6. Remoção de odor em calçados

Por fim, colocar um pouco de pasta de dente dentro de sapatos ou tênis durante a noite pode ajudar a absorver odores desagradáveis, deixando-os mais frescos pela manhã.

Basta aplicar uma pequena quantidade, esfregar nas áreas com mau cheiro e, em seguida, fazer a limpeza e remoção do excesso no dia seguinte.

