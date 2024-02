Caixa anuncia liberação de dinheiro e brasileiros podem consultar pelo CPF se vão receber

Comunicado foi emitido pela instituição financeira e vai beneficiar diversos trabalhadores

09 de fevereiro de 2024

(Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal (CEF) emitiu um comunicado – um tanto aguardado pelos beneficiários do PIS/PASEP – sobre a liberação de dinheiro. Por sorte, os brasileiros podem consultar pelo CPF se tem ou não o direito a receber a contemplação.

Conforme o anúncio feito pela instituição financeira, a liberação será de valores de até R$ 1.059 mil para aquelas pessoas que cumpriram com os requisitos necessários no ano de 2022.

Para quem ainda não sabe, o valor é calculado com base no número de meses trabalhados. Ou seja, quanto maior for o tempo de serviço do trabalhador, maior será a quantia recebida.

A iniciativa, chamada de Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), visa proporcionar a integração entre o trabalhador no desenvolvimento da empresa e oferecer um complemento de renda.

Neste ano, o valor mínimo estabelecido para o pagamento da iniciativa R$ 117,67 para quem trabalhou por um mês. O máximo pode chegat até de R$ 1.412 para quem trabalhou o ano inteiro.

Para consultar se você tem direito ao PIS/PASEP, é necessário adentrar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, disponível para Android e iOS. Assim, a pessoa pode verificar itens como valor do benefício, data e local de recebimento.

Vale destacar que podem receber o benefício os trabalhadores que estejam inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, recebam remuneração mensal média de até dois salários mínimos, ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias e ter os dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

