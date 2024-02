Desafio: você tem 10 segundos para encontrar a diferença nestas 3 imagens

Seu objetivo será examinar de forma rápida o cenário, detalhe por detalhe, cantinho por cantinho para achar os detalhes diferentes escondidos

Magno Oliver - 09 de fevereiro de 2024

(Foto: Ilustração / Portal6)

Você é uma pessoa rápida para encontrar detalhes nas coisas por aí? Se sim, então pode ser que vai conseguir se dar bem nesse teste que iremos apresentar.

No teste de imagem a seguir, temos um quadro de fundo contendo um garoto, um bolo de aniversário, outros itens em sua composição e você terá de encontrar detalhes que se destacam.

Assim, sua missão vai ser examinar cuidadosamente o cenário, detalhe por detalhe, canto por canto, contudo, para achar onde está a diferença nas imagens em meio aos objetos de cenário, em menos de 10 segundos.

E aí, meus queridos leitores e leitoras, conseguiram encontrar as diferenças escondidas no cenário do nosso desafio? Como foi a experiência desse teste para vocês?

Se você trabalhou o olhar rápido e se deu bem, saiba que está de parabéns! Logo, você é fera no desafio dos erros na imagem!

Saiba que suas habilidades oculares estão muito acima da média, ainda mais por conta da dificuldade aplicada no teste.

Confira o Gabarito do TESTE:

