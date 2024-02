Veja o que abre e fecha durante feriado de Carnaval em Goiânia

Durante data, alguns estabelecimentos podem funcionar em horários especiais enquanto outros seguirão fechados

Gabriella Pinheiro - 09 de fevereiro de 2024

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Divulgação/Secom Goiânia).

A chegada do feriado de Carnaval, comemorado neste ano na segunda (12) e terça-feira (13), irá impactar o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos em Goiás.

Durante a data, alguns órgãos da repartição pública ficarão fechados e o atendimento será retomado somente na quarta-feira de Cinzas (14), em novos horários.

Entretanto, outros comércios como shoppings de Goiânia continuarão abertos ao longo do período, mas funcionando em horário especial.

Atende Fácil

As unidades do Atende Fácil estarão fechadas a partir desta sexta-feira (09) e voltarão a normalidade apenas na quarta-feira (14), a partir das 14h.

Equatorial

Tanto na segunda (12) quanto na terça-feira (13), as agências de atendimento da Equatorial Energia estarão fechadas. O retorno das atividades acontecerá na quarta-feira (14), com expediente das 13h às 17h.

Casa Abrigo Sempre Viva

A chegada do feriado não irá impactar o funcionamento da Casa Abrigo Sempre Viva. O local funciona 24 horas por dia e tem capacidade de acolhimento para 50 mulheres.

Centro de Zoonoses

Durante a data, o Centro de Zoonoses estará funcionando em regime de plantão por meio dos telefones 3524-3131 ou 3524-3130.

Assistência Social

Ao longo do feriado de Carnaval, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) continuarão percorrendo as ruas da capital.

A população pode entrar em contato por meio do número (62) 3524-7389.

Fiscalização Ambiental

Durante as datas, o atendimento seguirá ocorrendo normalmente. O plantão fiscal atenderá denúncias ambientais recebidas por meio do telefone 161.

Guarda Municipal

A Guarda Municipal seguirá funcionando normalmente ao longo de toda a data. Em casos suspeitos, a população pode entrar em contato por meio do número 153.

Comurg

Os serviços em casos de queda de árvores essenciais de limpeza, como varrição, coleta de lixo, remoção, serviços de roçagem, ajardinamento e viveiros estarão funcionando por escala, conforme afirma a Comurg.

A população poderá acionar o órgão por meio da Central de Atendimento pelos números (62) 3524-8500 e (62) 3524-8555, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou pelo WhatsApp da Comurg (62) 98596-8555.

Parque Zoológico e Mutirama

O Mutirama estará fechado de segunda a quarta. Já o zoológico de Goiânia não sofrerá alteração nos dias e horários de funcionamento, uma vez que a unidade de lazer abre de quarta-feira a domingo, das 8h30 às 17h.

Saúde

Mesmo com a chegada do feriado, situações de emergência e urgência continuarão sendo atendidas nas 16 unidades de saúde que funcionam 24 horas por dia. O atendimento é conforme a classificação de risco.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também poderá ser acionado em caso de urgências pelo número 192.

Bancos

Conforme anunciado pela Federação Brasileira de Bancos (Febrabran), as agências bancárias não prestarão atendimento durante todo o feriado de Carnaval.

A retomada dos serviços será na quarta-feira, com o início do expediente às 12h.

Supermercados

De acordo com Associação Goiana de Supermercados (Agos), os supermercados seguirão funcionando normalmente na segunda-feira (12) e na quarta-feira (14).

Entretanto, na terça-feira (14), alguns estabelecimentos abrirão até às 13h enquanto outros funcionarão das 08h às 20h.

Correios

As agências dos Correios permanecerão fechadas durante a segunda (12) e terça-feira (13). O atendimento voltará à normalidade na quarta-feira (14), a partir das 12h.

Nesse meio tempo, os interessados poderão obter atendimento por meio do site da instituição, pelos telefones 0800-725-7282, 0800-725-0100 e 3003-0100 e por meio do Chat. O funcionamento é no sistema de 24 horas, por sete dias da semana.

Tribunal de Justiça de Goiás

Ao longo do Carnaval, o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) ficará fechado. O expediente retornará na quarta-feira (14) a partir das 12h.

Comércio

Conforme previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e divulgado pelo Sindicato do Sistema de Comércio (Sindilojas-GO), as lojas do comércio varejista poderão continuar funcionando durante as datas.

Região da 44

Os estabelecimentos do polo confeccionista ficarão fechados durante os dias 11, 12 e 13 de fevereiro. O funcionamento normal acontecerá na quarta-feira (14), das 08h às 18h.

É válido destacar que algumas lojas podem optar por abrir a partir das 12h.

Vapt Vupt

Excluindo as unidades da Praça Cívica e Bougainville, em Goiânia, no sábado (10), todos os pontos da rede da capital e de Aparecida de Goiânia funcionarão normalmente, das 08h às 13h. Outras unidades do estado não possuem atendimento.

Enquanto isso, no Carnaval, todas as agências do estado ficarão fechadas. O retorno acontecerá na quarta-feira (14) com início às 14h.

CMTC

Segundo a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), os ônibus irão circular tanto no dia 12 de fevereiro como no sábado, seguindo a planilha horária especial e com reforço do pico na tarde. Mesmo assim, as linhas semiurbanas/expressas/diretas seguirão com planilha de dia útil.

Já na segunda, os coletivos operarão com planilha horária de feriado, enquanto no dia 14 será com uma planilha horária de férias. A instituição orienta os passageiros a conferirem os horários no aplicativo SiIMRmtc.

Goiânia Shopping

Durante o feriado e na quarta-feira, as lojas, quiosques e praça de alimentação funcionarão das 10h às 22h. Enquanto isso, os restaurantes seguirão funcionando das 11h30 às 23h.

Shopping Flamboyant

Já as lojas, alimentação e áreas de lazer ficarão abertas das 10h às 22h durantes os três dias.

Aparecida Shopping

Na segunda-feira (12), lojas e quiosques terão abertura facultativa. Já alimentação e lazer funcionarão das 11h às 22h. Já na terça-feira (13), lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h.

Enquanto a praça de alimentação e lazer é das 11h às 22h. Na quarta-feira (14), as lojas e quiosques assim como as áreas de alimentação e lazer estarão atendendo das 10h às 22h.

Plaza D’Oro Shopping

Durante o Carnaval e na quarta-feira (14), lojas e quiosques funcionarão das 09h às 21h – com abertura facultativa na terça-feira (13).

Na segunda-feira (12) e na quarta (14), a área de alimentação estará disponível das 11h às 22h, enquanto na terça-feira (13), o horário é das 11h às 20h.

O store ficará aberto durante todos os dias das 07h às 22h.

Buriti Shopping

Durante os três dias, as lojas e quiosques e áreas de alimentação ficarão abertas das 10h às 22h. Na segunda-feira (12) a abertura será facultativa.

Passeio das Águas Shopping

Durante todos os dias do feriado e na quarta-feira (14), as lojas e quiosques e praças de alimentação funcionarão das 10h às 22h.

Araguaia shopping

A praça de alimentação do comércio ficará aberta na segunda, terça e quarta, das 10h às 22h. Na segunda (12) e na quarta (14), as lojas e quiosques funcionarão das 08h30 até às 20h30.

Enquanto isso na terça, as lojas e quiosques funcionarão das 08h30 às 16h30.

Shopping Cerrado

Na segunda-feira (12), terça-feira (13) e quarta-feira (14), as lojas, praça de alimentação e lazer funcionarão das 10h às 22h.