Dona Divina: morre uma das moradoras mais longevas de Anápolis, aos 106 anos

Mãe de nove filhos, ela também teve dez netos, 20 bisnetos e cinco tataranetos

Davi Galvão - 10 de fevereiro de 2024

Divina Alves Ribeiro acompanhada da família e da vereadora Cleide Hilário, durante entrega do título de cidadã anapolina. (Foto: Geraldo Fleury)

Após uma longa trajetória, repleta de garra, disposição e, principalmente, cuidados com a família, faleceu neste sábado (10), em Anápolis, a senhora Divina Alves Ribeiro, aos 106 anos de idade.

Nascida em Betim (MG), em 1917, a idosa foi honrada com o título de cidadã anapolina em janeiro deste ano, em uma homenagem que partiu da vereadora Cleide Hilário (Republicanos).

Dentre os motivos que levaram a condecoração de Divina, pesaram a influência e trajetória que teve com o município, em virtude da avançada idade.

“Essa senhora colaborou com a formação da cidade, especialmente no bairro que reside e também foi uma das pioneiras como membra da igreja Ministério Madureira do Bairro Boa Vista”, declarou a vereadora, à época.

Durante os longos anos que percorreu, chegou a se casar quando ainda tinha 18 e ficou viúva aos 42. Para conseguir dar uma vida digna aos filhos, teve de redobrar a luta e esforços como lavadeira.

Ela conseguiu preservar a saúde e disposição até os 80 anos, quando teve de permanecer acamada.

Divina Alves construiu uma grande família, com nove filhos, dez netos, 20 bisnetos e 5 tataranetos, e parte com uma influência ainda maior na história da comunidade anapolina.