Família inteira morre em acidente entre carro e caminhão em Goiás

Óbito foi constatado ainda no local pela equipe médica

Davi Galvão - 10 de fevereiro de 2024

Estado do carro de passeio após a batida. (Foto: Reprodução)

Uma família inteira acabou vindo a óbito após um trágico acidente ocorrido na GO-206, nas proximidades de Cachoeira Dourada, região Sul de Goiás, na tarde deste sábado (10).

As vítimas foram Fabiano da Silva Amorim, de 46 anos, Andrine Alves Brazão, de 23, e o filho, Ruan Pablo Brazão Medeiros, de 03.

A família estava a bordo de um carro de passeio, de marca e modelo Chevrolet Cruze, quando foram atingidos frontalmente por um caminhão bitrem, falecendo ainda no momento do impacto.

O Corpo de Bombeiros esteve presente no local, onde foi constatado o óbito, sendo necessária a utilização de maquinário especial para retirar as vítimas do interior do veículo, que ficou severamente avariado após a colisão.

Após as ações dos militares, a família foi entregue aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Técnico Científica também esteve presente e irá apurar as causas do ocorrido.