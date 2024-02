Influencer de Goiânia viraliza mostrando o jeito que o marido encontrou para falar com ela

“Se não for assim eu nem quero”, compartilhou a criadora de conteúdo no Instagram

Davi Galvão - 10 de fevereiro de 2024

Publicação já conta com mais de 16 milhões de visualizações. (Foto: Reprodução/ Instagram/ @biancamoura_showroom)

Em um registro para lá de inusitado, a influencer Bianca Moura compartilhou uma situação engraçada com a qual passou com o marido após tê-lo bloqueado no WhatsApp, com a postagem já contando com mais de 16 milhões de visualizações.

Para conseguir reverter a situação, a solução do apaixonado teria sido se comunicar, de forma bastante engraçada, através de observações enviadas juntamente com transferências via Pix.

Abrindo a série de interações, a primeira transferência foi realizada no valor de R$ 100, acompanhada da mensagem: “Oh gatinha, te enviei mensagem no WhatsApp e só está um tracinho, por acaso me bloqueou?”

Logo em sequência, o recado foi “Desculpa bem, fiquei nervoso. Preciso falar com você urgente. Me desbloqueia no WhatsApp aí”, com R$ 200 para amolecer o coração da amada.

Por fim, em uma última tentativa, o marido investe R$ 500 no pedido de desculpas e já emenda um convite para um jantar romântico: “Se arruma aí que vou te levar no japa lá em Gyn [Goiânia] E me desbloqueia por favor, te amo”.

Ao menos nos comentários, os internautas pareceram achar bastante graça da situação e até mesmo desejar terem um homem assim para ganhar alguns “mimos”.

“Me dá o contato desse homem que preciso bloqueá-lo urgente”, brincou um usuário.

“Se fosse meu marido ia mandar de 1 em 1 centavo”, afirmou outra.

Porém outras pessoas repararam um fato bastante curioso nos comprovantes das transações: o horário. Isto porque, aparentemente, todos haviam sido feitos no mesmo segundo, o que levantou algumas suspeitas.

“3 pix no mesmo segundo, o cara é um fenômeno”, foi apontado em um dos comentários da publicação.