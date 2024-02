Moradora de Anápolis tem lixeira arrancada durante coleta: “ninguém mandou colocar sacola pesada”

Profissional ainda teria dito que mulher deveria "colocar cimento" para consertar os danos

Gabriella Pinheiro - 10 de fevereiro de 2024

Mulher teve a lixeira danificada. (Foto: Captura)

O início deste sábado (10) começou com uma surpresa desagradável e que, inclusive, gerou ‘dor de cabeça’ para a proprietária de um salão, em Anápolis.

A vítima da situação foi Franciney de Oliveira Moraes, de 41 anos. Tudo por conta de um procedimento rotineiro de coleta de lixo, mas que, ao fim, acabou deixando a mulher sem o item principal: a própria lixeira.

Ao Portal 6, ela conta que o caso ocorreu em torno das 08h, quando o caminhão do lixo estava passando pela Rua Lucinda Silva dos Santos, no Setor Sul.

O problema teria sido no momento da retirada de uma sacola pesada que estava dentro da lixeira. Ao tentar remover o item do local, o profissional excedeu na força, o que acabou danificando a propriedade.

A ação foi flagrada na hora pela empreendedora que, no retorno do caminhão para a rua, decidiu tirar satisfação com o responsável pela ação. Foi nesta hora que ela foi surpreendida pela resposta um tanto afrontosa do gari.

“Eu esperei ele voltar, fui lá e falei que o que ele fez era errado e que estava tudo gravado e ele me disse ‘ninguém mandou você colocar trem pesado, é só pegar um cimento e arrumar’ “, disse, supostamente saindo em seguida.

O problema só foi resolvido com a ajuda de um conhecido da proprietária, que é responsável por limpar o quintal e que se ofereceu para ajudá-la, colocando a lixeira de volta no devido lugar.

Questionada pelo Portal 6 sobre o caso, a Quebec – empresa responsável pela coleta de lixo no município – não respondeu a solicitação. O espaço segue aberto para retorno.