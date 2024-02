Cidade da Grande Goiânia lança processo seletivo com mais de 400 vagas

Oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio e superior, com jornadas de 40h semanais

Thiago Alonso - 11 de fevereiro de 2024

Pessoas fazendo prova. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Prefeitura de Trindade, cidade na região Metropolitana de Goiânia, anunciou a abertura de um novo processo seletivo para o preenchimento de 460 vagas, divididas entre as de início imediato e de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos de nível fundamental e superior, com jornadas de 40h semanais e salários que chegam a R$ 3.267,30.

Os interessados devem se inscrever, presencialmente, na Secretaria Municipal de Assistência Social, no Setor Central, em Trindade. O horário de atendimento é das 08h às 12h e das 13h30 às 16h.

Os candidatos serão avaliados por meio de experiências profissionais, cursos de aperfeiçoamento e entrevistas.

A divulgação dos resultados será no dia 27 de fevereiro, por meio do Diário Oficial do Município, e no site da Prefeitura.

Confira os cargos e quantidade de vagas:

Auxiliar de Serviços Gerais (02)

Facilitador de Oficina – Música/Violão (03)

Facilitador de Oficina – Panificação (02)

Facilitador de Oficina – Instrutor de Artes Marciais (01)

Cadastrador/Entrevistador/Digitadores do Cadastro Único (15)

Técnico de Análise de Dados e Sistemas do Cadastro Único (01)

Supervisor de Cadastros do Cadastro Único (01)

Orientador Social do CRAS (04)

Orientador Social do CREAS (06)

Monitor/Cuidador DIURNO (04)

Monitor/Cuidador NOTURNO (04)

Visitador do Programa Criança Feliz ou equivalente (27)

Auxiliar Administrativo do Programa Criança Feliz ou equivalente (02)

Facilitador de Oficina – Inclusão Digital (03)

Facilitador de Oficina – Costura (02)

Facilitador de Oficina – Dança (01)

Instrutor de Libras (04)

Assistente Social do Cadastro Único (03)

Assistente Social da Alta Complexidade (01)

Psicólogo da Alta Complexidade (01)

Pedagogo Alta Complexidade (01)

Assistente Social do CRAS (06)

Psicólogo do CRAS; (06)

Técnico de Referência do SCFV (03)

Coordenador do CRAS (03)

Psicólogo(a) do CREAS (04)

Assistente Social do CREAS (04)

Coordenador do CREAS (01)

Supervisor(a) do Programa Criança Feliz ou equivalente (03)

Para mais informações, leia o edital na íntegra.