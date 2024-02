Duas apostas goianas faturam bolada na Mega-Sena; veja os valores dos prêmios

Feriado de Carnaval acabou se tornando ainda mais especial para a dupla

Isabella Valverde - 11 de fevereiro de 2024

(Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A folia de Carnaval será ainda melhor para dois grandes sortudos goianos, que conseguiram faturar uma bolada no concurso 2687 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal neste sábado (10).

Os contemplados realizaram apostas simples, sendo um de Goiânia, que apostou por meio dos canais eletrônicos, e o outro de Goianésia, que registrou o jogo na loteria São Joaquim.

Ninguém chegou a acertar os seis números da loteria, no entanto, os felizardos goianos conquistaram a quina e cada um levará para casa R$74.293,74.

No concurso 2667 da Mega-Sena, os números da sorte foram: 02 – 04 – 24 – 30 – 34 – 50.

Ao todo, 50 brasileiros conseguiram acertar cinco números no jogo, enquanto outras 4.178 pessoas cravaram quatro dezenas.

Goiás ainda teve outros sortudos que conquistaram a quadra e garantiram R$ 1.270 cada, sendo eles de Acreúna, Águas Lindas, Amorinópolis, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Aurilândia, Bom Jesus, Caçu, Caldas Novas, Campos Belos, Catalão, Cristalina, Cristianópolis, Formosa, Goianésia, Goiânia, Goianira, Goiatuba e Hidrolândia.

Também há vencedores de Inaciolândia, Ipameri, Itumbiara, Jataí, Jussara, Minaçu, Nova América, Novo Gama, Padre Bernardo, Paraúna, Piracanjuba, Pirenópolis, Pires do Rio, Pontalina, Quirinópolis, Rio Quente, Rio Verde, Rubiataba, Santa Helena, Santa Rosa, Santo Antônio do Descoberto, São Miguel do Araguaia, Senador Canedo, Silvânia, Trindade, Uruaçu e Uruana.