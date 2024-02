Esses são os remédios que quem pegou dengue não pode tomar

Medicamentos podem agravar sintomas e, de quebra, desenvolver sérias complicações

Gabriella Pinheiro - 11 de fevereiro de 2024

Clientes afirmam medo de contrair dengue. (Foto: SES-GO)

Você sabia que quem pegou dengue deve evitar ingerir uma série de medicamentos após contrair a doença? Pois é.

Isso porque ao tomar um desses remédios você poderá agravar ainda mais alguns sintomas provenientes da doença e até mesmo desenvolver sérias complicações.

Saiba mais sobre o assunto lendo a matéria até o final.

Transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, a dengue é uma doença viral endêmica em muitas regiões tropicais e subtropicais do mundo, como partes da África, Ásia, América Central e do Sul, bem como o Caribe e o Pacífico.

Os sintomas da doença podem variar de leve a grave e incluem febre alta, dores de cabeça, dor muscular e nas articulações, fadiga, dor atrás dos olhos, erupção cutânea e, em casos mais graves, sangramento devido à diminuição do número de plaquetas no sangue. A dengue grave, conhecida como dengue hemorrágica, pode levar a complicações potencialmente fatais.

Mas para quem pegou dengue os cuidados devem ser redobrados, especialmente quando se trata dos medicamentos ingeridos pós contaminação da doença.

A razão é que alguns remédios podem potencializar os sintomas da dengue e, por vezes, até mesmo agravar e levar a sérias complicações. Entre eles, estão os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e medicamentos que contêm ácido acetilsalicílico (aspirina).

Os AINEs são bastante utilizados para aliviar dores e febres e incluem itens como ibuprofeno e naproxeno. Mas, para aqueles que contraíram a doença, a substância pode aumentar o risco de hemorragia e o potencial de danos no estômago, úlceras e gastrite.

Outro tipo de remédio que deve ser evitado é a aspirina. Conhecida pelas propriedades anti-inflamatórias e anticoagulantes, ela pode aumentar o sangramento, uma vez que interfere nas funções plaquetárias. Portanto, cuidado.

