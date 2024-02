O truque para fazer os alimentos da feira durarem mais tempo na geladeira

Gabriella Pinheiro - 04 de fevereiro de 2024

Comprou alimentos da feira, mas está com medo de que eles estraguem rápido? Bom, para a felicidade de alguns, existe um truque que pode estender a durabilidade dos alimentos.

O método pode ser bastante útil para aqueles que estão procurando economizar nas contas do mês e, de quebra, evitar o desperdício. Saiba mais sobre lendo a matéria até o final.

No caso de alimentos como cenoura, pepino e beterraba, é preciso cortas os itens em tirinhas ou deixar eles por inteiro em um pote com água infiltrada.

Já o manjericão e a salsinha, você terá que enrolá-los em um pano de prato. Feito isso, é necessário que você os passe em baixo de água corrente e posteriormente, colocá-los na geladeira.

Para as batatas, o processo é mais simples, uma vez que não é preciso deixá-las na geladeira. Para isso, basta apenas colocar o alimento em um saco de papel.

As saladas também podem ter uma maneira de serem conservadas, evitando assim o desperdício. Nesse caso, é preciso secar as folhas com papel toalha.

Depois, coloque-as no pote, de modo que haja camadas de papel toalha separando as folhas. Por fim, há também o tomate. O modo de conservação acontece de maneira fácil e simples.

Nessa situação, basta guardá-lo com a parte do caule virada para baixo e com um papel toalha em baixo.

Veja o vídeo:

