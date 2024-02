Goiano que passou mais de 33h em pé durante prova de resistência recebe prêmio em dinheiro

Disputa aconteceu em uma distribuidora de bebidas com regras rígidas, incluindo não beber água ou ir ao banheiro

Gabriella Licia - 11 de fevereiro de 2024

À esquerda, estão todos os participantes ao início do jogo. À direita, está o Matheus, vencedor do prêmio de R$ 5 mil. (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal de Carmen)

Um jovem, chamou a atenção nas redes sociais, após ficar 33h e 14 minutos em uma prova de resistência, na qual acabou premiado em R$ 5 mil.

O caso aconteceu na cidade de Morrinhos, a 130 km de Goiânia, em uma distribuidora de bebidas do município.

O jogo consistia em permanecer com as mãos sobre uma superfície centralizada no estabelecimento. Além disso, não seria permitido ir ao banheiro ou nem mesmo sentar.

A proprietária do estabelecimento, Carmen Shirlei, concedeu uma entrevista ao Portal 6 e explicou que o local já é conhecido por lançar desafios aos clientes, geralmente envolvendo bebidas. Desta vez, decidiu inovar.

Ela ainda comentou que o jogo começou com 20 corajosos, com direito à torcida de amigos e familiares.

O vencedor da disputa foi identificado apenas como Matheus Henrique, de 28 anos. De acordo com Carmen, a data para o próximo desafio será divulgada no Instagram da loja, mas adiantou que será no mês de abril.