Aluguel que Câmara de Anápolis paga por novos carros é suficiente para comprar os veículos

Pedro Hara - 12 de fevereiro de 2024

Imagine pagar um aluguel por um ano e o valor ser suficiente para comprar o imóvel.

Não parece ser um bom negócio, mas foi justamente o que fez o Presidente da Câmara de Anápolis, Domingos Paula (PV), ao firmar recentemente um contrato de R$ 688 mil com a Pinheiro Veículos para usar oito carros Fiat Crono por 12 meses.

Conforme a tabela Fipe, o modelo pode ser adquirido por R$ 86 mil.

Rápidas descobriu que os automóveis já estão no pátio do Poder Legislativo e ficarão à disposição dos partidos na Casa.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Dominguinhos gasta o duodécimo da Câmara de Anápolis com veículos.

Em maio de 2023, na surdina, após aprovar aumento de salário para agentes políticos no município, ele comprou carros de luxo pela bagatela de quase R$ 320 mil.

Bruno Peixoto passa Carnaval com Wilder Morais em Angra dos Reis

Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB) está se tornando mais íntimo do senador Wilder Morais (PL).

Prova disso é que eles estão em Angra dos Reis passando o carnaval na casa do senador.

A aproximação entre os dois políticos tem sido vista com atenção pela classe política e pelo Palácio Pedro Ludovico.

Deputada vence guerra contra partido que ela rejeitou na Alego

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) negou o recurso do Solidariedade (SD) para cassar o mandato da deputada estadual Dra. Zeli (UB), por infidelidade partidária.

Eleita em 2022 pelo PRTB, ela foi acusada pelo SD de se filiar ao partido antes de ingressar nos quadros do União Brasil.

No entendimento da corte, ela chegou a demonstrar interesse em juntar-se ao Solidariedade, assinando ficha de filiação, concedendo entrevista e praticando atos que externaram a vontade de entrar na legenda.

No entanto, na mesma época fez o mesmo pelo União Brasil e optou por entrar efetivamente na sigla.

Marconi Perillo usa redes sociais para criticar Caiado

Aproveitando o clima de Carnaval, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) lançou o “bloco do apagão”, criticando a atuação da Equatorial, concessionária de energia de Goiás.

Na postagem é possível ver o governador Ronaldo Caiado (UB) segurando um lampião, o acusando de ser o principal responsável pela situação energética no estado.

Sylvie quer que União pague traslado de brasileiro que morrer no exterior

A deputada federal Sylvie Alves (UB) apresentou um projeto de lei para responsabilizar a União a arcar com os custos do traslado em caso de morte do brasileiro no exterior, caso a família não possua condições financeiras.

Além do traslado, Sylvie quer que o governo arque com as despesas do caixão e do embalsamento do corpo.

Nota 10

Para atleta goiana Thalyta Vitória, que vai representar a seleção feminina de Handebol.

Ela foi convocada pelo treinador Cristiano da Rocha para o Torneio Internacional, em Portugal.

A competição serve de preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, neste ano.

Nota Zero

Para Secretaria de Infraestrutura de Goiânia (Seinfra), que peca na manutenção da iluminação da Marginal Botafogo, uma das principais vias da capital.

À noite é possível perceber diversos postes com as luzes apagadas, provocando sensação de insegurança para aqueles que trafegam no local.