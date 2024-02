Sesc Goiás divulga abertura de curso pré-vestibular com vagas gratuitas

Iniciativa tem como objetivo preparar estudantes para ingresso em instituições de ensino superior

Thiago Alonso - 12 de fevereiro de 2024

Faixada Sesc. (Foto: Divulgação)

O Sesc Goiás divulgou a abertura de 30 vagas gratuitas para o curso pré-vestibular ‘Super Médio’.

As oportunidades são para alunos da rede pública da educação básica cuja renda familiar seja de até três salários mínimos.

A iniciativa tem como objetivo servir de preparatório para vestibulares e para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os interessados devem se inscrever pelo site do Sesc Goiás, a partir da próxima segunda-feira (12), com prazo final no dia 21 de fevereiro.

O resultado, com os nomes dos candidatos aprovados no curso, será divulgado no 23 de fevereiro, na plataforma oficial da instituição.

As aulas para o Super Médio serão presenciais, ministradas no período vespertino, das 14h às 17h40, de segunda a sexta-feira.

Para mais informações, leia o edital na íntegra.